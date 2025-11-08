Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Ancak maçın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu, sarı-lacivertli camiada büyük tepki topladı.

Son dakikada penaltı tartışması

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında, Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Plzen ceza sahasında rakibi Sampson Dweh’in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler pozisyon için penaltı bekledi ancak Hollandalı hakem Allard Lindhout oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Dennis Higler’in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Lindhout, kararında ısrarcı oldu ve penaltıyı vermedi. Karar, hem oyunculardan hem de teknik heyetten sert tepki aldı.

Fenerbahçe UEFA’ya başvuru hazırlığında

Maç sonrası Fenerbahçe yönetiminin, Allard Lindhout hakkında UEFA’ya resmi şikayette bulunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yönetim kurulu hakemin maçtaki tutumuna dair detaylı bir sunum hazırlayarak UEFA Hakem Komitesi’ne iletecek.

Benzer bir hata geçmişte de yaşanmış

Hollandalı hakemin geçmişi de tartışmaları alevlendirdi. Allard Lindhout’un, üç yıl önce Hollanda Eredivisie’de oynanan Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR’a gidip penaltı vermediği ortaya çıktı. Lindhout’un o karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, “Pozisyonu yanlış değerlendirdim, penaltı kararı vermeliydim” diyerek hatasını kabul ettiği öğrenildi.