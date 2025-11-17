Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği etkili performansla dikkat çeken Galatasaray’da son haftalarda sakatlıklar peş peşe gelirken, kulüp adeta kriz dönemine girdi. Takımda toplam 8 oyuncu çeşitli nedenlerle kadrodan uzak kaldı. Sakatlık süreci İlkay Gündoğan ile başlarken, listeye yeni isimler eklenmeye devam etti.

İlk sakatlık İlkay Gündoğan’la başladı

Başakşehir maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, takımla birlikte çalışmalarını sınırlı şekilde sürdürüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu antrenmanların bazı bölümlerinde takımla, bazı bölümlerinde ise bireysel programla çalışıyor.

Yunus Akgün ameliyat sonrası sahalardan uzak

Geçirdiği operasyon nedeniyle bir süre forma giyemeyecek olan Yunus Akgün’ün Fenerbahçe derbisinde kesin olarak yer almayacağı öğrenildi.

Kaan Ayhan için 2 haftalık riskli süreç

A Milli Takım’da sakatlanan Kaan Ayhan’ın detaylı kontrolleri yapılacak. İlk tahminlere göre tecrübeli oyuncunun yaklaşık 2 hafta forma giyemeyeceği ve derbi kadrosunda bulunamayabileceği ifade ediliyor.

Berkan Kutlu’nun dönüşü 2–3 hafta sürebilir

Pazar günkü idmanda sakatlanan Berkan Kutlu’nun ise 2–3 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun tedavi süreci kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

Osimhen’de hamstring şüphesi: MR bekleniyor

Nijerya Milli Takımı ile Demokratik Kongo karşısında oynadığı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlanan Victor Osimhen’in arka adalesinde (hamstring) sorun olduğu düşünülüyor.

Yıldız golcünün bacağında ödem tespit edildi. Ödemin dağılmasının ardından kesin sonuç alınacak ve Osimhen’in Çarşamba günü MR’a girmesi bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı’nın durumu daha olumlu

A Milli Takım’dan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili yapılan kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Tecrübeli stoperin Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Bahis soruşturması: İki oyuncuya ceza

Galatasaray’da sakatlıkların yanı sıra disiplin kaynaklı iki eksik daha bulunuyor.

Eren Elmalı: Bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası aldı.

Metehan Baltacı: Aynı soruşturma kapsamında 9 ay ceza aldı.