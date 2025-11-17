Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalonya ile Filistin arasında salı günü oynanacak dayanışma maçının yalnızca sportif bir karşılaşma olmadığını belirterek, mücadeleye yüklenen anlamın çok daha derin olduğunu ifade etti. İspanya’nın RAC1 radyosuna konuşan İspanyol teknik adam, dünyanın gözünü bölgeye çevirdiği bir dönemde bu karşılaşmanın önemli bir sembol haline geldiğini vurguladı.

“Filistinliler dünyanın onları düşündüğünü hissedecek”

Karşılaşmanın sadece sembolik bir etkinlik olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Guardiola, “Bu sembolik bir maçtan çok daha fazlası. Artık her şey açıkça ortada. Filistinliler bu maç sayesinde dünyanın bir bölümünün yanlarında olduğunu hissedecek” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, tribünlerin dolmasının sahadaki dayanışmayı güçlendireceğini söyledi.

“Sembolizm farkındalık yaratır ama ardından eylem gelmeli”

Guardiola açıklamasında, dayanışma maçlarının toplumsal bilinç oluşturmak açısından büyük rol oynadığını ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyledi. “Sembolizm farkındalığı artırır fakat arkasında harekete geçirici bir irade olması gerekiyor. Şu an elimizde bir futbol maçı var ve bu maç Filistinlilerin en azından kısa bir süre de olsa mutlu olduklarını hissetmeleri için fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Koca bir halk yok edilirken dünya sessiz kaldı”

Guardiola, Gazze’de yaşanan insanlık dramına yönelik eleştirilerini de açıkça dile getirdi. Filistin halkının yalnız bırakıldığını belirten Guardiola, “Biz hiçbir şey yapmadık. Orada doğmuş olmaları onların suçu değil. Hepimiz onların koca bir halkı yok etmesine izin verdik. Zarar geri döndürülemez bir noktada. Bu dünyada Gazze’deki katliamları savunabilecek bir insan hayal edemiyorum” dedi.

Liderlere olan güveninin azaldığını vurgulayan Guardiola, “İktidarda kalmak için her yolu mübah gören yöneticiler var. Bu yüzden umut etmek çok zor” ifadelerini kullandı.

Maç yarın Barselona’da oynanacak

Filistin Milli Takımı, yarın Katalonya Milli Takımı ile Barselona’daki Olimpiyat Stadı’nda özel bir dayanışma maçında karşı karşıya gelecek. Maçın, özellikle Avrupa kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.