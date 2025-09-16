Son Mühür- Galatasaray Yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşma öncesinde futbolcular için prim uygulamasını devreye aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmadan alınacak sonuca göre UEFA’dan gelecek ödül gelirinin bir bölümünü oyuncularına dağıtacak.

Galibiyete 1 milyon 50 bin euro prim

18 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadelede Galatasaray’ın galip gelmesi halinde UEFA tarafından kasaya girecek 2.1 milyon euronun yarısı futbolculara prim olarak verilecek. Böylece oyunculara toplam 1 milyon 50 bin euronun dağıtılacağı iddia edildi.

Beraberlikte 350 bin euro

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde ise UEFA’nın vereceği 700 bin euronun yarısı futbolculara prim olarak ödenecek. Bu durumda oyuncular 350 bin euroyu paylaşacak.

İlk 24 hedefi için motivasyon

Galatasaray yönetimi, takımın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 arasında yer alması hedefi doğrultusunda oyuncuların motivasyonunu artırmayı amaçlıyor. Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi alınan bu karar, sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya ek bir motivasyonla çıkmasını sağlayacak.