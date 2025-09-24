Son Mühür- Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi olan Livakoviç Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçı öncesi eski takımı Fenerbahçe yüzünden gündeme geldi.

2023 yazında 6.65 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı kaleci son dönemde yediği hatalı goller nedeniyle önce yedek kulübesine düşmüş sezon başında da Ederson transferi sonrası sarı lacivertli kulüpten ayrılarak Girona'yla anlaşmıştı.

Kovaceviç'in açıklamaları kafaları karıştırdı...



Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi Livakoviç'in eski takımıyla ilgili bilgileri yeni teknik direktörünü verip vermediği sorusu gündem oldu.



Gazeteci Doruk Tecimer,

''Dün basın toplantısında Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic’in "Livakovic’le konuşup Fenerbahçe’yi analiz ettik.” sözleri çok konuşuldu.'' hatırlatmasında bulunarak,

''Biraz önce hem Livakovic ile, hem de eski kaleci antrenörü Sandro Zufic ile konuştum. Asla böyle bir durum olmadığını, Fenerbahçe’ye asla böyle bir şey yapmayacaklarını ilettiler. Ayrıca takıma yürekten inandıklarını da eklediler.'' açıklamasıyla iddialara son noktayı koydu