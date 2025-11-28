Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola’nın siyah-beyazlı kulübe yaptığı sponsorluk teklifinin yönetim tarafından reddedildiğini açıkladı. Fora, Anadolu Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, kulübün toplumun hassasiyetlerini önceleyen bir tutum benimsediğini vurguladı.

“Beşiktaş’ın önceliği her zaman toplumsal vicdandır”

Açıklamasında, kulüp değerleriyle örtüşmeyen hiçbir anlaşmaya sıcak bakmadıklarını belirten Fora şöyle konuştu:

“Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdandan yana olmuştur.”

Fora’nın sözleri, kulübün kararının hem yönetim hem taraftar nezdinde ortak bir duruşla alındığını gösterdi.

Trabzonspor da teklifi reddetmişti

Öte yandan, benzer bir karar Trabzonspor yönetiminden de gelmişti. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini geri çevirdiklerini açıklayarak:

“Filistin’de, Gazze’de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi.” ifadelerini kullanmıştı.