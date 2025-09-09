Son Mühür - Türkiye, heyecanla beklenen EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesinde 9 Eylül 2025 Salı günü Letonya’nın Arena Riga salonunda Polonya ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Basketbol tutkunları, bu heyecan dolu mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

5'te 5 ile yolumuza devam ediyoruz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider tamamlayan ve son 16 turunda İsveç’i geçen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Arena Riga’da antrenman yaptı. Tüm oyuncuların katıldığı idmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.