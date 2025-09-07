Son Mühür- Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in sakatlığıyla morali bozulmuşken, bir gün içinde ikinci kez endişe verici bir gelişmeyle karşılaştı. Bu kez gündeme Galatasaray’ın en önemli yıldızlarından Arjantinli forvet Mauro Icardi geldi.

AVM önünde zincirleme kaza

Icardi’nin milyonlarca lira değerindeki lüks aracı, dün gece İstanbul’da bir alışveriş merkezi önünde yaşanan zincirleme kazanın tarafı oldu. Olayda birden fazla aracın karıştığı öğrenildi.

Icardi araçta değildi

Kazanın yaşandığı sırada Mauro Icardi’nin araçta bulunmadığı netleşti. Bu gelişme, Galatasaray camiasında büyük bir rahatlama yarattı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı, olayın maddi hasarla atlatıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kazanın çıkış nedeni araştırılıyor. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka götürülürken, Icardi’nin aracında da ciddi maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Taraftar derin bir nefes aldı

Galatasaray taraftarları, kısa süreli endişe yaratan olayın ardından Mauro Icardi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenerek derin bir nefes aldı. Kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.