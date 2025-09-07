Son Mühür/ Begüm Mol- Netflix’te yayınlanan ve üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Zeytin Ağacı dizisinin setinde yeni bir aşk söylentisi gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün ile kadroya yeni dahil olan Şükrü Özyıldız’ın birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine taşındı.

Özyıldız’ın geçmişi

Uzun süredir sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz şubat ayında bu ilişkiyi noktaladı. Ayrılık kararı herkesi şaşırtırken, oyuncunun özel hayatıyla ilgili yeni söylentiler hızla yayılmaya başladı.

Set arkadaşlığı aşka yoruldu

Yeni sezon çekimlerinde birlikte kamera karşısına geçen Büyüküstün ve Özyıldız’ın yakınlaştığı öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşan iddialar, dizinin hayranları arasında da geniş yankı buldu.

Büyüküstün sessizliğini bozdu

Ortaya atılan iddialar sonrası sessizliğini bozan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada net bir dille söylentileri reddetti. Büyüküstün, “Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik” ifadelerini kullandı.