Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasını şekillendirmeye devam ediyor. Yönetim bir yandan takıma yapılacak takviyeleri değerlendirirken, diğer yandan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yusuf Demir için ayrılık kapıda

Takımdan ayrılması beklenen ilk isim olarak Yusuf Demir öne çıkıyor. Sezon başında ve hazırlık maçlarında beklenen performansı ortaya koyamayan 22 yaşındaki oyuncu, son olarak Gençlerbirliği karşısında bulduğu şansı da iyi değerlendiremedi.

Galatasaray’ın 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı genç futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetimin Yusuf’la yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Berkan Kutlu ayrılık kararı aldı

Sarı-kırmızılı takımda ayrılığa hazırlanan bir diğer isim Berkan Kutlu. Düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, HT Spor’un haberine göre kulüpten ayrılma kararı aldı.

Berkan’ın teknik ekipteki rolünün azalması ve rotasyonda geri planda kalması kararında etkili oldu.

Galatasaray sezon başında 3 milyon euro istemişti

Bu sezon toplam 7 maçta yalnızca 55 dakika süre alabilen Berkan Kutlu için Galatasaray, yaz transfer döneminde 3 milyon euro bonservis talep etmişti. O dönem resmi teklif gelmemesi üzerine oyuncu takımda kalmıştı.

Devre arasında iki ayrılık netleşebilir

Hem Yusuf Demir hem de Berkan Kutlu’nun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Yönetim, oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.