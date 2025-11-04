Galatasaray'a Ajax maçı öncesinde kötü haber geldi. Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ün Ajax maçında takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Kasığında ağrı bulunduğu öğrenilen Milli futbolcu, Ajax maçında formasını terletemeyecek. Milli futbolcu Ajax maçı kafilesinde de yer almadı.

En az 3 hafta yok!

Türkiye gazetesi tarafından aktarılan habere göre; bugün gerçekleştirilen antrenmana kendini denemek amacıyla çıkan Yunus Akgün, son taktiksel çalışmayı ise tamamlayamadı. Şiddetli ağrı nedeniyle idmanı yarıda bırakan Milli futbolcu Yunus Akgün'ün, sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı iddia edildi.

Bu sezon parladı!

Sarı kırmızılı forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Yunus Akgün, 4 gol atarken 2 de asist kaydetti.