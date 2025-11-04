Beşiktaş’ta derbi sonrası sakatlık haberleri can sıktı. Kulüp, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan sakatlıklarla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal’ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Dört oyuncu antrenmana katılmadı

Beşiktaş Futbol Takımı’nın sabah gerçekleştirdiği antrenmanda dört futbolcu yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik yaşayan Vaclav Cerny ile Rafa Silva ve sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal antrenmanda yer almamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir.”

Ayrıca, annesinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da idmanda bulunmadı.

Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu

Siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıkların büyük bölümü Fenerbahçe derbisinin fiziksel temposuna bağlanıyor. Beşiktaş, ezeli rakibiyle oynadığı mücadelede sert ikili mücadelelerin etkisiyle birçok oyuncusunda kas ve adale problemleri yaşamıştı. Sağlık ekibi, milli ara öncesi futbolcuların tamamen iyileşmesini hedefliyor.