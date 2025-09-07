Nijerya basınından gelen bilgilere göre, tecrübeli golcü sakatlığı nedeniyle takımının salı günü oynayacağı Güney Afrika maçında forma giyemeyecek.

Ayak Bileğinden Sakatlandı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde dün akşam Nijerya'nın Ruanda ile karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan Osimhen, ilk yarının 35. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıktı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, maç sonrası yaptığı ilk açıklamada, oyuncunun ayak bileğinde ağrı hissettiğini ve durumunun yakından takip edileceğini söylemişti.

Antrenmana Çıkamadı, Güney Afrika Maçı Kesinleşti

Nijerya basınından Soccernet'in haberine göre, Victor Osimhen bu sabah bacağındaki ağrı nedeniyle oldukça rahatsız uyandı. Yıldız oyuncunun antrenmana çıkamadığı ve şu an için sahaya çıkabilecek durumda olmadığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Osimhen'in salı günü oynanacak kritik Güney Afrika maçının kadrosundan çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yaşanan bu durum, Galatasaray cephesinde de alarm zillerini çaldırdı.