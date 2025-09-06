Nijerya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri 7. grup mücadelesinde Ruanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Victor Osimhen, takımının hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olarak sahaya çıktı.

35. dakikada oyuna devam edemedi

Mücadelenin 35. dakikasında sakatlanan Osimhen, oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu yerini Cyriel Dessers’e bıraktı. Sakatlık nedeniyle kenara gelen oyuncunun hayal kırıklığı yaşadığı gözlemlendi.

Teknik ekipten moral desteği

Osimhen saha kenarına gelirken teknik ekip oyuncuya moral vermeye çalıştı. Takım arkadaşları da yıldız futbolcunun etrafında toplanarak destek gösterisinde bulundu.