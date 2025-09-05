Son Mühür - Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı maç öncesinde, Alman kulübünde büyük bir kaygı hakim. Frankfurt yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların bilet temin etmesini önlemek için adımlar attı.

Rakipte Galatasaray alarmı

Eintracht yetkilisi Philipp Reschke, Galatasaray taraftarlarının bilet almasını engellemek amacıyla bir hukuk bürosu ile anlaştı. Bilet fiyatlarının yükseltilmesi ve kombine kart iptalleri buna dahil. Ayrıca, Eintracht taraftarları internet üzerinden birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor. Doğu tribününde Galatasaray için ayrılan bilet sayısı ise sadece 3 bin.

Galatasaray, Frankfurt’a en son 1992 yılında gelmiş ve Waldstadion’da 30 bin taraftarının desteğini almıştı. O dönemde stadyumun dolması nadiren görülür, biletler gişeden kolayca temin edilebiliyordu. Ancak bugün durum farklı; 35 bin koltuk kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Geriye kalan biletler ise yalnızca Eintracht üyelerine satışa sunuluyor ve başvurular için Mayıs ayında üyelik şartı aranıyor.