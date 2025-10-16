Son Mühür - Devre arası ve yeni sezon planlamaları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isimle gündeme geldi. Arjantin basınından El Crack Deportivo’nun haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Independiente’de forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola’yı transfer etmek istiyor.

Teklife açıklar

Haberde, Independiente’nin 24 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutma niyetinde olduğu ancak tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verebileceği ifade edildi. Galatasaray’ın ilgisinin yanı sıra, Felipe Loyola’ya Avrupa’dan başka kulüplerin de talip olduğu vurgulandı. Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola’ya yalnızca Galatasaray değil; İtalya’dan Bologna ve Cagliari ile İspanya’dan Elche gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtildi. Loyola’nın sergilediği performans ve sahip olduğu potansiyel, onu Güney Amerika’dan Avrupa’ya transferi muhtemel isimler arasında öne çıkarıyor.

Bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Felipe Loyola, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu. Genç yaşına karşın sergilediği istikrarlı performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmesinde etkili oldu.