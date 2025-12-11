UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 5. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı AEK’ya 2-1 mağlup olarak Avrupa’daki ilk yenilgisini aldı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleye hızlı başlasa da üstünlüğünü koruyamadı.

Maça hızlı başlangıç: Moukoudi kendi kalesine attı

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Samsunspor, henüz 4. dakikada şanslı bir golle öne geçti.

AEK savunmacısı Moukoudi’nin kendi kalesine gönderdiği top, kırmızı-beyazlıları 1-0 öne taşıdı ve tribünlerde büyük coşku yarattı.

İlk yarı Samsunspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

AEK ikinci yarıda döndü: Marin ve Koita sahneye çıktı

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan AEK, eşitliği 53. dakikada Marin ile sağladı.

Bu golün ardından tempo yükselirken, konuk ekip 63. dakikada Koita’nın golüyle maçı 2-1’e getirdi.

Samsunspor kalan dakikalarda beraberlik için bastırsa da sonuç değişmedi.

Liderlik gitti, ilk 8 şansı sürüyor

Bu yenilgiyle grup liderliğini kaybeden Samsunspor, bir sonraki hafta deplasmanda Alman temsilcisi Mainz ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlılar, ilk 24’e kalmayı garantilemiş durumda.

Takımın ilk 8’e girme ihtimali ise alınacak sonuçlara bağlı olarak devam ediyor.