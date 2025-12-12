UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Brann’ı 4-0 mağlup ederek gruptaki iddiasını güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Talisca, sol ayak, sağ ayak ve kafa golleriyle “altın hat-trick” yaparak maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Maçın başında kırmızı kart, oyun dengesi değişti

Norveç'te oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Brannlı futbolcu Heeland’ın doğrudan kırmızı kart görmesi, ev sahibi ekibi 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra oyunun tüm hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti.

Talisca’dan üç farklı vuruşla üç gol

Fenerbahçe’nin yıldızı Anderson Talisca, sarı-lacivertli forma altında 11’de başladığı maçta adeta sahneye çıktı.

Brezilyalı futbolcu:

Sol ayakla,

Sağ ayakla

Ve kafa vuruşuyla

üç farklı gol atarak altın hat-trick yaptı ve karşılaşmaya damga vurdu.

Talisca, 73 dakika sahada kalarak performansıyla taraftarlardan büyük alkış aldı.

Fenerbahçe’nin ilk golü ise Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Hücum hattındaki uyum dikkat çekerken, Brann savunması Fenerbahçe ataklarına karşı koymakta zorlandı.

Fenerbahçe 11 puanla play-off yolunda avantaj elde etti

Brann deplasmanından 4-0’lık net galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 11’e yükseltti ve Avrupa Ligi play-off şansını büyük ölçüde artırdı.

Sarı-lacivertlilerin ilk 8’e girme umudu da bu sonuçla devam ediyor.

Sıradaki rakip: Aston Villa

Fenerbahçe, gruptaki son maçında İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı İstanbul’da ağırlayacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin grup sıralamasında kaderini belirleyecek nitelikte olacak.