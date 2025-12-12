Kasım ayındaki milli aranın ardından Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşanmış, Portekizli yıldız Rafa Silva kulübe ayrılmak istediğini iletmişti. Bu talebin ardından tecrübeli oyuncu bir süre antrenmanlara çıkmayı reddetmiş ve teknik heyetin planlamasında belirsizlik yaratmıştı.

Son günlerde ise dengeler değişti; Silva yeniden takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş’ta gözler hücumdaki eksiklerin ardından Rafa’ya çevrildi

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı kritik deplasman maçına hazırlanıyor. Ancak kadrodaki hücum eksikleri teknik heyeti zorluyor.

Gaziantep FK maçında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş’ın hücum planlamasında kilit isim olarak Rafa Silva öne çıkmaya başladı.

Bir ay sonra ilk kez takımla

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş formasını son olarak 2 Kasım’daki Fenerbahçe derbisinde giyen Rafa Silva’nın Trabzonspor maçı kafilesinde yer alma ihtimali bulunuyor.

Yaklaşık 1 ay sonra antrenmanlara başlayan Portekizli futbolcunun fiziksel seviyesinin henüz ideal noktada olmadığı belirtildi.

11’de başlama ihtimali düşük

Takımla çalışmalarını sürdüren Silva’nın performansı teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Kafilede yer alması bekleniyor olsa da Portekizli yıldızın maça 11’de başlama ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Sezon performansı

Beşiktaş ile bu sezon 16 maça çıkan Rafa Silva,

5 gol – 3 asistlik skor katkısı sundu.

Portekizli oyuncunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.