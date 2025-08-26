Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, transferle ilgili resmi bilgilendirmeyi Borsa İstanbul aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu El Bilal Toure’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

23 yaşındaki forvetin kariyer geçmişi

Bonservisi Serie A ekiplerinden Atalanta’da bulunan El Bilal Toure, geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart’ta kiralık olarak geçirdi. Malili santrfor, 17 resmi maçta görev alırken 3 gol kaydetti.

Beşiktaş’ta forvet rotasyonunu güçlendirecek

Siyah-beyazlıların yeni transferi, hücum hattında alternatifleri artıracak. Genç yaşına rağmen Avrupa’da deneyim kazanan Toure’nin, Beşiktaş’ın hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki performansına katkı sağlaması bekleniyor.

Taraftar heyecanla bekliyor

Beşiktaş camiası, El Bilal Toure’nin takıma katılmasıyla hücum gücünün artacağına inanıyor.