Sarı-kırmızılı kulübün zirvesi, spor kamuoyunun yakından takip ettiği bir gelişmeye imza atarak Silivri Cezaevi’ne çıkarma yaptı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki üst düzey heyet, Erden Timur ile Metehan Baltacı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Sarı-Kırmızılı kurmaylar tam kadro Silivri’de

Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet, dikkat çekici bir görüşme trafiği için bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek’e bu önemli ziyarette; Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve Teknik Direktör Okan Buruk eşlik etti. Kulübün karar mekanizmasının en üst düzey isimlerinden oluşan bu heyet, sabah saatlerinde Silivri Cezaevi’ne ulaşarak giriş işlemlerini tamamladı. Ziyaretin içeriği ve kapsamı, hem camia içerisinde hem de sosyal medyada geniş bir merak uyandırdı.

Başkan Özbek’ten isimlere özel görüşme trafiği

Ziyaretin en dikkat çekici noktası, Başkan Dursun Özbek’in gerçekleştirdiği ikili temaslar oldu. Edinilen kulis bilgilerine göre Özbek; hem Erden Timur hem de Metehan Baltacı ile kolektif bir görüşme yerine, her iki isimle de birebir ve ayrı ayrı masaya oturdu. Bu özel görüşmelerin her birinin yaklaşık birer saat sürdüğü ve oldukça kapsamlı geçtiği öğrenildi. Görüşmelerde nelerin konuşulduğuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmasa da ziyaretin uzunluğu ve katılan heyetin profili, konunun Galatasaray ajandasında üst sıralarda yer aldığını kanıtlar nitelikteydi.

Florya ve yönetim kanadında birlik mesajı

Teknik patron Okan Buruk’un da heyette yer alması, ziyaretin sadece idari değil, sportif ve manevi boyutunun da olduğunu gösterdi. Silivri’deki görüşmelerin ardından heyet, tesislerden ayrılırken herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Ancak kulüp kaynaklarından sızan bilgiler, Başkan Özbek’in her iki isimle de yakından ilgilendiği ve süreçleri bizzat takip ettiği yönünde.