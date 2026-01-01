Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hareketli saatler yaşanıyor. Mevcut Başkan Sadettin Saran'ın "Görevimi yarım bırakmayacağım ancak sezon sonu seçime gideceğiz" açıklamasının ardından, sarı-lacivertli camiada gözler olağanüstü seçimli genel kurul tarihine çevrildi. Tüzük gereği Mayıs ayında yapılması öngörülen kongre, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor. Camianın önde gelen isimleri ve taraftarlar, sandık tarihinin netleşmesini beklerken, kulislerde adaylık senaryoları konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe tüzüğüne göre belirlenen seçim takvimi ile mevcut konjonktür arasındaki farklar, "Olağanüstü Genel Kurul" söylentilerini de beraberinde getirdi. Peki, tüzük ne diyor ve Ali Koç'un bu süreçteki tavrı ne olacak? İşte 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar ve ihtimaller...

Sarı-lacivertli kulüpte en çok merak edilen konuların başında ise eski başkan Ali Koç'un tutumu geliyor. Sadettin Saran'ın, hakkındaki iddialar ve hukuki süreçlerin kulübü yıpratmaması gerekçesiyle aldığı "güven tazeleme" kararı sonrası, Koç'un yeniden aday olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kongre üyeleri, finansal yapı ve sportif başarı hedefleri doğrultusunda güçlü bir yönetim listesinin oluşmasını bekliyor.

2026 Seçim Tarihi ve Tüzük Detayları

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 2026 yılının Mayıs ayında yapılması planlanıyor. Kulüp tüzüğü gereği genellikle ayın son haftasında toplanan kongre üyeleri, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda –ki geleneksel olarak böyle olur– Haziran ayının ilk haftasında çoğunluk aranmaksızın sandık başına gidiyor. Sadettin Saran yönetimi, Süper Lig sezonunun tamamlanmasıyla birlikte resmi kongre tarihini kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor. Bu süreçte Yüksek Divan Kurulu da seçim takvimi, hazirun listeleri ve adaylık başvuruları konusunda gerekli prosedürleri işletiyor.

Ancak, camiada konuşulan 2026 seçimi senaryoları tamamen "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul" ihtimali üzerine kurulu. Yönetim kurulunun istifa etmesi veya başkanın erken seçim kararı alması durumunda, 2027 yılı beklenmeden 2026'nın Mayıs veya Haziran aylarında sandığa gidilmesi hukuken mümkün. Bu durum, tamamen yönetimin inisiyatifinde veya tüzükte belirtilen imza toplama şartlarının gerçekleşmesine bağlı olarak şekillenecek.

Ali Koç Aday Olacak mı?

Camianın en önemli gündem maddesini Ali Koç'un stratejisi oluşturuyor. Başkanlığı Sadettin Saran'a devrettikten sonra sessizliğini koruyan ancak kulüple bağlarını koparmayan Koç'un ismi, olağanüstü seçim kararıyla birlikte yeniden başkanlık için geçmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre Ali Koç, süreci yakından takip ediyor ancak henüz resmi bir adaylık açıklaması veya sinyali vermedi. Bazı çevreler Koç'un "yarım kalan hikayeyi" tamamlamak için dönebileceğini savunurken, diğer bir görüş ise Koç'un mevcut yönetimi dışarıdan destekleyebileceği yönünde. Koç'un, önümüzdeki günlerde Sadettin Saran ile bir durum değerlendirmesi yapıp yapmayacağı merak konusu.

Ali Koç Kimdir?

Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da doğan Türk iş insanı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ali Koç, Rahmi Koç'un oğlu ve Vehbi Koç'un torunu. Eğitim hayatını Rice Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde tamamlayan Koç, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer almasıyla tanınır. 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı seçilerek, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son verdi.