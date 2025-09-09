

Son Mühür- Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atan Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takım forması altına oynarken yaşadığı sakatlıkla ilgili bililer netleşiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un sonucu biz de merakla bekliyoruz dediği sakatlıkla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Futbol A Takımı Doktoru Op. Dr. Yener İnce'nin Osimhen hakkındaki bilgilendirmesine yer verildi.



Açıklama şöyle...

Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.

Op. Dr. Yener İnce

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru



Ne olmuştu?



Dünya Kupası elemeleri için Nijerya forması altında Rwanda maiına çıkan Viktor Osimhen 35.dakikada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

