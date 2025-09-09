Barış Alper Yılmaz, Gürcistan ile oynanan milli maçta kırmızı kart gördüğü için yalnızca milli takım maçlarında cezalı durumda. Bu nedenle Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndaki karşılaşmalarda oynama engeli bulunmuyor ve Eyüpspor maçında da sahada olabilecek; özellikle forvette ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Kimdir: Barış Alper Yılmaz’ın Durumu

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Gürcistan ile oynanan 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında 66. dakikada oyuna girdikten dört dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Disiplin kuralları gereği, bu kart sadece milli takım mücadelesine etki ediyor ve kulüp takımıyla oynayacağı maçlar için engel teşkil etmiyor. Son günlerde transfer dedikodularına da konu olan Barış Alper Yılmaz’ın sağlık durumu iyi, sakatlığı bulunmuyor ve teknik ekibin planlamasında önemli bir rol üstleniyor.

Milli Takım ve Kulüp Ceza Karışıklığı

Oyuncunun kırmızı kart cezası, sadece UEFA'nın milli takım arasındaki maçlarda geçerli. Bu yüzden herhangi bir Süper Lig maçında ya da Eyüpspor karşılaşmasında oynama hakkı devam ediyor. Futbol Federasyonu ve Galatasaray yönetimi, oyuncunun cezasının milli takımla sınırlı olduğunu doğruladı. Son dönemde Barış Alper Yılmaz’ın takımdaki geleceği, kulüp içindeki bazı gelişmeler nedeniyle merak edilse de; Eyüpspor maçında forma giymesine herhangi bir engel yok.

Eyüpspor Maçında Oynayacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Eyüpspor maçı kadrosunda Barış Alper Yılmaz’a ilk 11’de forvette şans vermesi ve oyuncunun maça moralli çıkması bekleniyor. Milli maç sonrası dinlenip takıma katılan Barış Alper, kamp programına uyduğu takdirde Eyüpspor karşılaşmasının kilit isimlerinden biri olabilir. Taraftarlar, Barış Alper’in performansını ve maçın kaderini nasıl belirleyeceğini merakla bekliyor. Bu doğrultuda, ceza durumu nedeniyle Eyüpspor maçına katılamama gibi bir engel bulunmuyor