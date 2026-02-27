Son Mühür - Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlardan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor ise play-off turunda Shkendija’yı geçerek yoluna devam etti. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahne alan Fenerbahçe ise Nottingham Forest’a elenerek Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçını Liverpool veya Tottenham’a karşı 10 ya da 11 Mart’ta sahasında, rövanşı ise 17 veya 18 Mart’ta deplasmanda oynayacak. Samsun temsilcisi de Konferans Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart’ta karşı karşıya gelecek.

Maçlar ertelendi

Bu gelişmeler doğrultusunda Süper Lig’in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart’ta oynanması planlanan Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi. Milli Takım kararı TFF, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off süreci nedeniyle Süper Lig’in 27. hafta karşılaşmalarını üç gün öne çekmişti. Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu turu geçmesi halinde, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçına çıkacak. TFF, milli takımın daha uzun süre birlikte çalışabilmesi ve liglerde forma giyen oyuncuların Romanya maçı öncesinde yıpranmaması amacıyla 20, 21 ve 22 Mart’ta oynanması planlanan 27. hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart tarihlerine almıştı. Federasyon ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart’ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turuna kalmaları halinde, bu ekiplerin 27. haftadaki lig karşılaşmalarının ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu.