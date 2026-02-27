Son Mühür - Arda Güler’in sıkı bir Gibi takipçisi olduğu bilinirken, doğum günü pastası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Genç yıldız için hazırlanan doğum günü pastasında 'Gibi dizisinin hafızalara kazınan 'Hiç mi anlamadın oğlum. İnsanlar bilir ne yaşadığını ya...'' repliğine yer verildi. Esprili detay kısa sürede sosyal medyada yayılırken futbol ve dizi dünyasını bir araya getirdi. Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, dizinin ilgili sahnesine gönderme yapan yorumlarda bulundu.

Bazı takipçiler “Arda tam bizden biri” ve “Bernabéu’da top koşturup ‘Gibi’ repliği seçmek ayrı seviye” ifadelerini kullanırken, bazıları da pastanın tasarımını değerlendirdi. Arda Güler’in daha önce de Gibi’ye olan ilgisini dile getirdiği biliniyordu. Doğum günündeki bu ayrıntı, genç futbolcunun samimi yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.