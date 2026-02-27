Son Mühür - Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, doğum gününde özel bir an yaşadı. Genç yıldız, babası ve ablasıyla birlikte kulübünün stadı olan Santiago Bernabéu'da futbol oynayarak kutlama yaptı.

O anlar gündem oldu

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hem Real Madrid taraftarları hem de Türk futbolseverler, milli oyuncunun bu anlamlı anına yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyada “Gurur”, “Hayal gibi” ve “Daha nice yaşlara Arda” yorumları öne çıktı.

Henüz genç yaşta dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen Arda Güler için bu doğum günü, sıradan bir kutlamanın çok ötesine geçti. Santiago Bernabéu Stadyumu çimlerinde ailesiyle geçirilen o anlar, hem genç yıldız hem de hayranları için unutulmaz bir hatıra olarak hafızalara kazındı.