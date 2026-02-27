Son Mühür - Pazara alışveriş için giden bir vatandaş, tezgâhlardaki fiyatlara tepki gösterdi. Sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ürün etiketlerini göstererek sitemde bulundu.

Vatandaş şunları söyledi:

"Bakın, salatalık 150 TL. Bu ülkede hıyarı bile yiyemiyorsun. 200 TL çilek. Bu ülkenin en büyük parası 200 TL. Bir kilo çilek alınabiliyor. Bakın şu ayva 200 TL"

Fiyat tartışmaları büyüyor

Görüntülerde tezgâhlardaki fiyat etiketleri açıkça görüldü. Söz konusu paylaşım, yükselen gıda fiyatlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.