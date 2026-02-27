Son Mühür- NBA'de sonucu merakla beklenen karşılaşmanın galibi Houston Rockets oldu. All Star organizasyonu sonrası inişli çıkışlı bir grafik çizen Alperen Şengün'ün 16 sayıda kaldığı geceye damgasını vuran isim Kevin Durant'tı.



Kevin Durant'tan 40 sayı...



Durant, 40 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken 31 dakika sahada kalan Alperen Şengün 16 sayısının yanına 6 ribaund, 5 asist ve 1 blok eklemeyi başardı.

Sahadan 113-108'lik skorla galip ayrılan Houston'da Reed Sheppard 20 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk bir performans sergiledi.



Desmond Bane'in çabası yetmedi...



Ev sahibi Orlando'da Desmond Bane 30, Paolo Banchero 16 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu sezonun 37'inci zaferine imza atan Houston Batı Konferansı'nda Oklahoma ve San Antonio'nun ardından üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

27'inci mağlubiyetini alan Orlando ise Doğu Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.