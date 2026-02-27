Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle netlik kazandı. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura töreninde, son 16 turunun yanı sıra muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Maçlar ne zaman?

Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda İngiltere temsilcisi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Chelsea ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart’ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP