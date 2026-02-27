Son Mühür - Fenerbahçe’nin Nottingham Forest deplasmanında oynadığı maçın ardından statta meydana geldiği iddia edilen hasar gündeme taşındı.

Kırık koltuklar tartışma yarattı

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta deplasman tribünündeki çok sayıda koltuğun zarar gördüğü dikkat çekti. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte hasarın boyutu tartışılmaya başlandı. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, zararın karşılaşma sırasında mı yoksa sonrasında mı meydana geldiği belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili olarak UEFA ya da kulüplerden bir değerlendirme yapılması bekleniyor.