UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran temsilcimiz Galatasaray, kura çekimi sonrası zorlu bir rakiple eşleşti. Avrupa'nın dev kulüplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, çeyrek final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Avrupa arenasında dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Galatasaray'ın bu kritik virajda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Futbolseverler ise bu dev randevunun tarihlerini ve oynanacağı statları büyük bir merakla araştırıyor. Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte tüm ayrıntılar...

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile İngiliz devi Liverpool arasındaki kritik eşleşmenin tarihleri netleşti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği ilk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise bir hafta sonra, 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak. İki maç sonunda rakibine toplam skorda üstünlük kuran takım, adını Avrupa futbolunun en iyi sekiz takımı arasına yazdıracak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Galatasaray - Liverpool eşleşmesinin maç programı da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk mücadelede taraftarının önünde, İstanbul'daki Rams Park'ta avantaj arayacak. Bu kritik karşılaşmada tribünlerin tıklım tıklım dolması ve Galatasaray'a büyük destek vermesi bekleniyor. Turun rövanş ayağı ise İngiltere'de oynanacak. Galatasaray, çeyrek final bileti için son kozunu Liverpool'un efsanevi stadı Anfield'da paylaşacak. Toplam skorda rakibine üstünlük sağlayan taraf, adını son sekize yazdırarak çeyrek finale yükselecek.