Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile oynanan maçın hakemi Jose Maria Sanchez Martinez hakkında UEFA’ya şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Union Saint Gilloise maçının hakemi Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya başvuruda bulunuldu” ifadeleri kullanıldı.

Okan Buruk: “Verilmeyen kırmızı kart maçın kaderini değiştirdi”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemin yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Buruk, özellikle verilmeyen kırmızı karta dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kart göstermediği oyuncu golü attı. Ayrıca tehlikeli bir durum yokken oyunu 4-5 kez gereksiz yere durdurdu. İspanyol hakem bu akşam çok kötü bir maç yönetti. Bu kadar büyük bir hatanın UEFA tarafından cezalandırılacağını umuyorum.”

Galatasaray sahadan 10 kişiyle ve mağlubiyetle ayrıldı

Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında genç savunma oyuncusu Arda Ünyay kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, tartışmalı hakem kararlarının etkisiyle sahadan puansız ayrıldı.

UEFA’nın kararının beklendiği süreç başladı

Galatasaray’ın resmi şikâyeti sonrası gözler UEFA’nın değerlendirmesine çevrildi.

Sanchez’in performansının incelenmesi ve disiplin talimatları çerçevesinde olası yaptırımların belirlenmesi bekleniyor.