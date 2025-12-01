2024–2025 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran José Mourinho, yeni takımı Benfica’da kadro planlamasına hız verdi. Tecrübeli teknik adamın, sarı-lacivertli dönemde sık sık görmek istediği oyun tarzına uygun bir ismi bu kez Portekiz ekibine kazandırmak istediği öne sürüldü.

Hedefte Filip Kostic var

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı habere göre Mourinho’nun Benfica’da görmek istediği isim Filip Kostic oldu.

Schira, Benfica’nın Sırp futbolcuyla geçtiğimiz yaz da ilgilendiğini, ancak transferin o dönemde sonuçlanmadığını ifade etti.

Kostic’in Juventus sözleşmesi bitiyor

33 yaşındaki deneyimli sol kanat oyuncusunun Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, Benfica’nın transfer hamlesini daha cazip Hale getirirken, oyuncunun geleceği konusunda kulüpler arasındaki temasların hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Benfica’dan yeniden girişim bekleniyor

Mourinho’nun talebi doğrultusunda Portekiz devinin, Kostic için yeni bir transfer girişimine hazırlandığı belirtiliyor.

Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Kostic’in serbest kalacak olması, Benfica’ya önemli bir mali avantaj sağlayabilir.