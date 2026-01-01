Son Mühür / Merve Turan - Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak’ta oynanması planlanan Süper Kupa yarı final karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunmuştu. Kulüpler, maç takvimindeki sıkışıklık ve organizasyonel nedenlerle erteleme talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

TFF’den olumsuz yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu, iki kulübün erteleme başvurusunu değerlendirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, talebin reddedildiği ve maçın önceden belirlenen tarihte oynanmasının kesinleştiği ifade edildi.

Yarı final 5 Ocak’ta Gaziantep’te

Bu kararla birlikte, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak tarihinde Gaziantep’te karşı karşıya gelecek. Maçın programında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.