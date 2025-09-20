Son Mühür - Fenerbahçe’de kongre süreci heyecanla devam ederken, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki başkanlık yarışı ilk günden tansiyonu yükseltti. Olağanüstü genel kurulda gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe'deki kongrede, 'bahis' konusu gündeme gelince üyeler arasında tartışma çıktı. Ali Koç ve Sadettin Saran destekçileri arasında yaşanan gerilim sonrası oturuma kısa bir ara verildi. Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla toplam borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı. Bu bilgilendirmenin ardından toplantıda 6. maddeye geçildi.