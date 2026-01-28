Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta öncesi Galatasaray 10 puanla 17. sırada yer alıyor ve Manchester City deplasmanında play-off hedefi için sahaya çıkıyor. Temsilcimizin tur şansı, bu maçtan çıkaracağı puana göre netleşecek. Galatasaray kazanırsa kaçıncı sıraya yükselebilir, berabere kalırsa play-off'u garantiler mi, kaybederse elenme riski hangi ihtimallerle gündeme gelir? İşte detaylı senaryolar.

Galatasaray play-off'a nasıl kalır, nasıl tur atlar?

Galatasaray, 8. hafta öncesi 10 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor. Manchester City deplasmanında galibiyet alınması halinde puan 13'e çıkacak. Bu senaryoda Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama ihtimali zor olsa da, 9-16 aralığında bitirerek üst sıralardan play-off'a girme şansı yükseliyor.

Manchester City karşısında Galatasaray'a kaç puan gerekiyor?

Sarı-kırmızılıların İngiltere'den beraberlikle dönmesi durumunda puanı 11 olacak. Bu sonuç, Galatasaray'ın play-off hattında kalmasını garantileyerek 9-24 bandında yer almasını kesinleştirecek. Temsilcimiz açısından "en kritik eşik" olarak öne çıkan senaryo da bu.

Galatasaray mağlup olursa elenme ihtimali hangi sonuçlara bağlı?

Galatasaray'ın Manchester City'ye kaybetmesi durumunda sıralamadaki yeri, alt basamaktaki ekiplerin alacağı puanlara göre şekillenecek. Elenme ihtimali ise şu 9 olasılığın gerçekleşmesine bağlı olacak:

Kopenhag'ın Barcelona'yı İspanya'da yenmesi Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi Olimpiyakos'un Ajax'ı Hollanda deplasmanında yenmesi Athletic Bilbao'nun Sporting'i yenmesi PSV'nin Bayern'i Hollanda'daki maçta yenmesi Leverkusen'in sahasında Villarreal'den en az 1 puan alması Monaco'nun Juventus ile sahasında berabere kalması ya da kazanması Marsilya'nın Club Brugge deplasmanında puan alması ya da Brugge'ün farklı kazanması Karabağ'ın Liverpool'dan Anfield'da puan alması

Galatasaray için kritik viraj

Manchester City deplasmanı, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi lig aşamasında sezonun en kritik virajlarından biri. Sarı-kırmızılılar 10 puanla play-off hattının hemen içinde yer alırken, İngiltere'den alınacak her puan hem 9-24 bandını güvenceye almak hem de 9-16 aralığına yaklaşarak daha avantajlı bir eşleşme ihtimali yakalamak açısından belirleyici olacak.

Özellikle beraberlik, Galatasaray'ın play-off hedefini büyük ölçüde garanti altına alırken; galibiyet senaryosu temsilcimize daha üst sıralar için kapı aralayabilir. Olası mağlubiyette ise tablo tek maçlık bir sonuca bağlı kalmayacak, Galatasaray'ın kaderi diğer karşılaşmalardan gelecek sonuçlarla şekillenecek.