Son Mühür - Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Spor yorumcusu İbrahim Seten, milli futbolcu için iki farklı sözleşme yapıldığını iddia etti.

2 sözleşme imzalandı

TV100'de açıklamalarda bulunan Seten, Kerem Aktürkoğlu için resmi sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildiğini, diğer sözleşmenin ise imaj hakları kapsamında düzenlendiğini iddia etti. Bu imaj hakkı anlaşması sayesinde Kerem'in yıllık net geliri 5.8 milyon euroya ulaştığı ve bunun yanında yaklaşık 1.2 milyon euro vergi ödediği ileri sürüldü.

O detay dikkat çekti

En çok tartışılan iddia ise resmi sözleşmedeki maaş tutarı oldu. Seten, iki eski yöneticiyle yaptığı görüşmelere dayanarak, TFF’ye sunulan belgede Kerem Aktürkoğlu’nun maaşının sadece 1907 TL olarak yer aldığını ifade etti. Bu dikkat çekici iddia, futbol dünyasında büyük ses getirdi. Ancak Fenerbahçe tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.