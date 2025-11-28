Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının dördüncü yıl dönümünde Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Cengiz’in ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Cengiz döneminin yöneticileri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Okan Böke katıldı. Sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda isim de törende yer aldı.

Oğlu Sarper Cengiz: “Galatasaray’a olan sevdası hayatının en saf duygusuydu”

Törende konuşan Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz, babasının Galatasaray için yaptığı fedakarlıkları ve karakterini anlattı. Sarper Cengiz, “Bugün burada yalnızca bir başkanı değil; cesareti, beyefendiliği ve kalbindeki temiz niyetiyle hepimizin yüreğine dokunan bir insanı anıyoruz.

Hastalığına rağmen ‘Son nefesime kadar görevime devam edeceğim’ diyerek gösterdiği kararlılık, hoşgörüsü ve başkalarını hep kendinden önce düşünen büyük insanlığı onu çok özel kıldı. Babam, Galatasaray’a duyduğu sevda ve taraftara olan sevgisiyle hayatının en saf duygularını yaşadı” ifadelerini kullandı.

Sarper Cengiz, törende aileye, dostlara, taraftarlara ve devlet yetkililerine teşekkür ederek, “Babacığım, özlemin hiç azalmadı. Mekanın cennet olsun” dedi.

Dursun Özbek: “İyi bir Galatasaraylıydı”

Anma töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mustafa Cengiz’in camiaya yaptığı katkılara dikkat çekti. Özbek, “Mustafa başkan 2018-2021 yılları arasında Galatasaray’a hizmet etti. Yaşına ve hastalığına rağmen geri adım atmadı. İyi bir Galatasaraylıydı. Galatasaray’a yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, vefatından dolayı üzüntülerimi dile getiriyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Başkan Özbek, geçmişte kulübe hizmet eden tüm başkan ve çalışanları anmanın Galatasaraylıların görevi olduğunu da sözlerine ekledi.