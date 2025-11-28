Son Mühür- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında karşılaştığı Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın son anlarında Jhon Duran’ın gördüğü kırmızı kart maçın önüne geçti. Kolombiyalı futbolcunun neden bu kadar sert tepki verdiğine ilişkin iddialar, mücadele sonrasında netlik kazandı.

Oyuna sonradan girdi, maçı kırmızı kartla tamamladı

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Jhon Duran, teknik heyetin kararıyla 60. dakikada oyuna dahil oldu. Mücadelenin 90+1. dakikasında Ferencvaroslu Toon Raemaekers’e fiziki müdahalede bulunan Duran, hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi. Maç bitiminde basın mensuplarının derbi hazırlığına ilişkin sorusunu ise kısa bir yanıtla, “Evet, hazırım.” diyerek geçiştirdi.

Tartışmalı pozisyonun arka planı: Aileye yönelik küfür iddiası

Saha içi kaynaklardan edinilen bilgilere göre kırmızı kartla sonuçlanan olayın gerisinde ağır bir tahrik bulunuyor. İddialara göre Raemaekers, pozisyon esnasında Duran’ın ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Bu söylemlerin oyuncunun sinirlerine hakim olmasını zorlaştırdığı ve sert tepkinin bu nedenle ortaya çıktığı aktarıldı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken Fenerbahçe yönetimi konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Sezon performansı

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon şu ana kadar 11 maçta görev aldı ve 2 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. Ancak son karşılaşmada gördüğü kırmızı kart, oyuncunun gündemin merkezine yerleşmesine yol açtı.