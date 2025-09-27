Galatasaray Liverpool Maçının Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı!

Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de Liverpool’u ağırlayacak olan Galatasaray, maç öncesinde bilet fiyatlarını açıkladı. Dev karşılaşmanın biletleri şaşırtırken, en yüksek fiyat 50.000 TL, en düşük fiyat ise 2.300 TL olarak belirlendi.

Açıklama yapıldı

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Maçın biletleri 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00’e kadar bilet alabilirler."