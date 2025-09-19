Son Mühür - Fenerbahçe, Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında Ataşehir’de başlatılan iki projeyle ilgili açıklamada bulundu.

Bankalar Birliği'nden çıkılacak

Sarı-lacivertli kulüp, projelere ait imar planlarının askıya alındığını, askı sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu. Fenerbahçe yönetimi, bu projelerden elde edilecek gelirle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin konuya ilişkin duyurusu şu şekilde paylaşıldı: ''Kulübümüz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesi, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştır. Askı süresinin tamamlanmasını takiben projelerle ilgili süreç süratle ilerletilecek ve en kısa sürede ihale aşamasına geçilecektir. Kulübümüzün mali bağımsızlığı adına son adım olan bu projemizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.''