Trendyol Süper Lig’in 6. haftasının kapanış maçında lider Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor’u ağırladı. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

İlk yarıda Yunus ve Icardi sahneye çıktı

Maça etkili başlayan Galatasaray, 20. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle öne geçti. 35. dakikada sahneye çıkan Mauro Icardi, farkı ikiye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Torreira farkı açtı, Konyaspor yanıt verdi

İkinci yarıya da hızlı giren sarı-kırmızılılar, 55. dakikada Lucas Torreira ile skoru 3-0’a getirdi. Konyaspor ise 70. dakikada Umut Nayir ile gol bulsa da farkı kapatmaya yetmedi.

Sarı-kırmızılılar 6’da 6 yaptı

Bu galibiyetle ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Galatasaray, puanını 18’e yükseltti. En yakın rakipleri Göztepe ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkaran sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.