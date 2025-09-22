Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde yapılan seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Benfica’nın Rio Ave ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Mourinho,

“Fenerbahçe’deki seçim beni ilgilendirmiyor. Ali Koç’un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığım sorulursa, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Benfica ile temasım olmadı”

Mourinho, Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemde Benfica ile görüştüğü iddialarını da net bir şekilde yalanladı. Deneyimli teknik adam,

“Yazın Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Ne başkanla ne de yetkili bir menajerle görüştüm. Mario Branco, o dönemde Benfica’da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezon sonuna kadar görevimi tamamlamak istiyordum. O dönemde Portekiz’e dönmek benim için uzak bir ihtimaldi. Ne federasyonla ne de Benfica’yla görüşmem oldu” dedi.

“Mario Branco ile bağlantı iddiaları doğru değil”

Basında yer alan “Mario Branco bağlantısı” iddialarına da açıklık getiren Mourinho, “Futbolda kolay kolay arkadaşlık kurmam. Eğer bir yıl içinde birisiyle arkadaş olduysam, karşı tarafta ciddi bir profesyonellik vardır. Mario Branco’nun Benfica’ya gelişiyle bu bağlantı söylentileri çıktı ama gerçekte hiçbir temasımız olmadı. Hikâye bitti, temas sıfır. Buna inanmak isterseniz teşekkür ederim. İnanmazsanız da yapabileceğim bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk için geldim”

Benfica’yı tercih etme sebebini de açıklayan Mourinho, maddi şartlardan çok sportif hedeflere odaklandığını dile getirdi:

“Eğer sezon sonuna kadar evimde otursaydım, Benfica’da kazandığımdan daha fazla kazanacaktım. Peki neden buradayım? Çünkü şampiyonluklar için oynamayı özledim. Roma’da da Fenerbahçe’de de bunu yapamıyordum.”