Son Mühür- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe’yi ağırladı. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetirken, VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yaptı. Galatasaray, ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 25 puanla lider konumda bulunuyor. En yakın takipçisi Trabzonspor’un ise 5 puan önünde lider olarak sahaya çıktı.

Göztepe ise 9 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor.

İlk 11’ler

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Cherni, Anthony Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan Santos.

Maçın önemli anları

6’ Göztepe Öne Geçti: Efkan Bekiroğlu, hızlı gelişen atakta kaleci Uğurcan’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu.

19’ Galatasaray Eşitliği Sağladı: Osimhen, Furkan’ın hatalı pasını değerlendirerek golü kaydetti.

22’ Gol Kararı Onaylandı: Başlangıçta ofsayt olan pozisyon, yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından gol olarak tescillendi.

16’ Sarı Kart: Davinson Sanchez sarı kart görerek bir sonraki Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

30’ ve 42’ Göztepe’de Kartlar: Bokele önce sarı kart, ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda Galatasaray farkı açtı

46’ İkinci Yarı Başladı: Galatasaray’da Mauro Icardi oyuna girerken, Barış Alper Yılmaz yerini bıraktı. Göztepe’de ise Miroshi ve Taha, Rhaldney ve Furkan’ın yerine dahil oldu.

63’ Galatasaray Öne Geçti: Gabriel Sara, ceza sahası dışından attığı golle sarı-kırmızılıları öne taşıdı.

66’ Fark İkiye Çıktı: Mauro Icardi’nin golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti.

74’ ve 81’ Gol Pozisyonları: Sol kanattan gelen ortalar Osimhen ve Sane ile değerlendirilmek istendi, Galatasaray skor avantajını korudu.

Maç sonucu

Galatasaray, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Göztepe ise kırmızı kart ve gol farklarıyla sahadan mağlubiyetle ayrıldı.