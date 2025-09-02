Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın, mevcut kadrodaki eksikliklere dikkat çekti. Savunmada Gabriel Paulista, Tiago Djaló, Udokhai, Necip Uysal, Talha Sanuç ve Emirhan Topçu gibi isimler bulunmasına rağmen, yeni teknik heyet “daha güçlü ve hızlı” bir stoper transferi istiyor.

Transfer dönemi için zaman daralıyor

Türkiye’de yaz transfer dönemi 12 Eylül’de sona erecek. Bu nedenle Beşiktaş, eksik bölgeleri tamamlamak adına yoğun mesai harcıyor. Yönetim, kadroya katılacak ismin direkt ilk 11’de oynayacak seviyede olmasını hedefliyor.

Asencio ismi öne çıkıyor

İspanyol basını, özellikle AS gazetesinin haberine göre Beşiktaş’ın transfer listesinin başında Real Madrid’in genç stoperi Raúl Asencio bulunuyor. Siyah-beyazlıların oyuncu için Real Madrid ile kiralama görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Tek aday Beşiktaş gibi görünüyor

Haberlere göre, Raúl Asencio için devrede başka bir kulüp bulunmuyor. Bu da Beşiktaş’ın transferde elini güçlendiriyor. Yönetim, oyuncuyu kadroya katmak konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.

Taraftar gelişmeleri bekliyor

Beşiktaşlı taraftarlar, Avrupa kupalarına erken vedanın ardından savunmaya yapılacak bu takviyeyi kritik görüyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Asencio’nun takıma dinamizm ve hız katması bekleniyor.