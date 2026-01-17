Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, ligde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekerken, Gaziantep FK deplasmanında puan mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 37 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. İşte merakla beklenen dev maça dair tüm detaylar...

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan kritik karşılaşma 17 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Beİn Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak olan maç, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek. Galatasaray evinde kazanarak liderliğini sürdürmek isterken, Gaziantep FK ise ligde kalma mücadelesinde önemli puanlar toplamayı hedefliyor.

RAMS Park'ta yenilmezlik serisi sürüyor!

Galatasaray, RAMS Park'taki müthiş performansına bir yenisini daha eklemek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 37 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe derbisinde 1-0 kaybeden Aslan, bu tarihten sonra sahasında 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı maçların tamamını kazanan Galatasaray, en son Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla geçti. Gaziantep FK deplasmanında bu müthiş serinin karşısında zorlu bir sınav verecek. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep temsilcisi, Galatasaray deplasmanında en az bir puan almayı hedefliyor.

Galatasaray'dan istikrarlı performans

Cim Bom, Süper Lig'de bu sezon 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenildikten sonra mağlubiyet yüzü görmedi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet alırken sadece 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray ayrıca ligde çıktığı 17 maçta rakip fileleri 39 kez havalandırdı ve Fenerbahçe ile birlikte en golcü takım konumunda yer aldı. Artı 27 gol farkıyla Süper Lig'in en iyi averaja sahip ekibi olan sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 12 golle de Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım olma başarısını gösterdi.

Muhtemel 11'ler açıklandı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçında güçlü bir kadroyla sahaya çıkacak. Yeni transferi Salah ile birlikte deneyimli oyuncularını sahaya sürecek olan sarı-kırmızılılar, galibiyet için her şeyi yapacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde oluşması bekleniyor: Uğurcan Çakır kalede forma giyerken, savunmada Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Aydın yer alacak. Orta sahada Lemina ve İlkay Gündoğan görev yapacak. Hücum hattında ise Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz arkasında Icardi forma giyecek.

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i ise şöyle: Zafer Görgen, Perez, Sangare, Arda, Semih, Yusuf Kabadayı, Ogün, Gassama, Bacuna, Maxim ve Bayo sahada olacak.

İki takım arasındaki istatistikler

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bugüne kadar 13 kez karşılaşmış. Bu 18. hafta maçı iki takım arasındaki 14. randevu olacak.

İstatistikler:

Galatasaray: 11 galibiyet (1'i hükmen)

Gaziantep FK: 1 galibiyet

Beraberlik: 1

Galatasaray'ın attığı gol: 30

Gaziantep FK'nın attığı gol: 11