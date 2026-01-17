Fransa basınında yer alan haberler ise farklı bir tablo çiziyor. L'Equipe gazetesinin haberine göre Mbappe, dizindeki rahatsızlık tamamen geçmeden sahalara dönmek istemiyor. Özellikle yazın düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde risk almaktan kaçınan oyuncu, iyileşme sürecini kısaltma konusunda temkinli davranıyor.

Mbappe ne zaman oynayacak?

Kylian Mbappe'nin Levante maçında oynama ihtimali düşük görülüyor. Fransız basınına göre oyuncu, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak La Liga maçında forma giymeyecek. Ancak Real Madrid teknik direktörü Arbeloa, Mbappe'nin kadroda yer alacağını söyleyerek farklı bir mesaj verdi. "Daha iyi durumda ve kadroda yer alacak" diyen genç çalışan, Levante deplasmanında yıldız oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ocak'ta eski kulübü Monaco ile karşılaşacak Real Madrid'de Mbappe'nin durumu belirsizliğini koruyor. L'Equipe'e göre Fransız futbolcunun bu maçta forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Dizindeki rahatsızlık tamamen iyileşmezse Monaco maçını da kaçırabilir.

Süper Kupa finali sonrası neler yaşandı?

Mbappe, 31 Aralık'ta dizinden MR çektirdikten sonra doktorların önerdiği dinlenme süresini yarıya indirerek Süper Kupa finalinde görev aldı. Real Madrid, Barcelona'ya yenildi ve bu mağlubiyet eski teknik direktör Xabi Alonso'nun görevden alınmasına yol açtı.

Yeni teknik direktör Arbeloa'nın ilk maçı da hayal kırıklığı yarattı. Kral Kupası'nda ikinci lig takımı Albacete, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Arbeloa'dan risk açıklaması geldi!

Teknik direktör Arbeloa, Albacete yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı. "Albacete maçında sakatlık riski altında olan oyuncuları kadroya çağırmadım. Ben risk almak istemediğime karar verdim ve yine olsa aynısını yapardım" diyen Arbeloa, oyuncuları koruma stratejisini sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Mbappe ise Süper Kupa finalinde oynama kararından pişmanlık duymadığını belirtiyor. Ancak artık kondisyonuyla ilgili daha fazla risk almak istemiyor. Özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde sağlığına dikkat etmeyi planlayan oyuncu, iyileşme sürecini doğal akışında tamamlamayı hedefliyor.

Ocak ayı fikstüründe kimler var?

Real Madrid, Ocak ayını yoğun bir programla geçirecek. Levante maçının ardından 20 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak. Ardından Villarreal ve Benfica maçları takımı bekliyor. Mbappe'nin dizindeki problemde gerileme olmazsa, ay sonundan önce sahalara dönmesi bekleniyor.