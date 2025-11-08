Galatasaray’ın adı son günlerde Lionel Messi transfer iddialarıyla anılırken, bu söylentileri güçlendiren beklenmedik bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in kız arkadaşı Kim Stefanie, sosyal medya hesabından kızı Hailey’in Messi forması giydiği bir fotoğrafı paylaştı.

Stefanie’nin paylaştığı karede küçük Hailey, Lionel Messi’nin adının yazılı olduğu forma ile objektiflere poz verdi. Söz konusu paylaşım, kısa sürede Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

Son dönemde sarı-kırmızılı kulübün Messi ile görüştüğü yönündeki iddialar göz önüne alındığında, bu paylaşım sosyal medyada “transfer sinyali mi?” yorumlarına neden oldu.

Transfer söylentileri yeniden alevlendi

Son haftalarda Galatasaray’ın, kariyerini Inter Miami’de sürdüren Messi’yi İstanbul’a getirmek için özel bir sponsorluk planı hazırladığı iddia edilmişti.

Bu iddialar resmiyet kazanmazken, Osimhen’in cephesinden gelen bu paylaşım taraftarların umutlarını yeniden canlandırdı.

Birçok kullanıcı, paylaşımı “Galatasaray–Messi bağlantısına gizli gönderme” olarak değerlendirdi.