Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nda sahne alan Al Hilal, kendi sahasında Katar ekibi Al Sadd’ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri, Fenerbahçe’den Suudi Arabistan temsilcisine transfer olan milli futbolcu Yusuf Akçiçek oldu.

Al Hilal, bu galibiyetle birlikte gruptaki üçüncü maçını da kazanarak 9 puana yükseldi. Mavi-beyazlı ekip, oynadığı oyunla hem ligde hem de Asya arenasında istikrarlı performansını sürdürdü.

Takımın hücum hattında görev yapan Yusuf Akçiçek, 25. dakikada attığı golle mücadeleye damga vurdu.

Yusuf Akçiçek’ten ilk gol sevinci

Sezon başında Fenerbahçe’den Al Hilal’e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımıyla ilk golünü Al Sadd karşısında kaydetti. Bu golle birlikte Yusuf, hem takımına önemli bir katkı sağladı hem de Suudi Arabistan kariyerinde moral buldu.